Por Malu Silveira

Quem ama, sabe o que quer. Por isso nem faz questão de pechinchar. Foto: Reprodução.

Quem ama, não faz perguntas. Não se questiona se tal pessoa é a certa. Quem ama, não recua em qualquer conflito. Fica ali, para enfrentar as batalhas. Quem ama, não titubeia. É sim ou não. Mas nunca talvez.

Quem ama, responde mensagens. E manda um monte delas também. Quem ama, deseja bom dia. E, se duvidar, recado de boa noite também. Não necessariamente todos os dias, mas o suficiente para estar presente. Quem ama, sabe o poder dessa presença. E quem é amado, pode ter certeza, vai sentir essa conexão.

Quem ama, não sente necessidade de enganar. Isso porque sabe que, no campo do amor, não há necessidade alguma de jogar. Quem ama, não recusa as ligações e nem precisa colocar o celular em modo avião. Quem ama, pelo contrário, é o primeiro a ligar.

Quem ama, está preparado para um relacionamento a qualquer hora. Isso mesmo. Anota aí: para o amor, não há tempo ruim. Faça chuva ou faça sol, sempre é um bom momento para amar. Quem ama, espalha. Escancara. Revela e, se precisar, publica no jornal e divulga na rádio. Porque o amor não é sentimento para se ler somente nas entrelinhas.

Quem ama, não esconde o amado. Não que ele seja um troféu - mas é, sim, motivo de orgulho. Quem ama, não sai pela tangente. Sabe o por quê? Porque o amor não é algo tão complicado que exista uma urgente necessidade de se esquivar.

Quem ama, se importa de todas as formas. Por isso, nunca vai querer ver o outro chorar. Quem ama, cativa. Mas, sabe o que é melhor? É que também sabe cultivar. Quem ama é companhia e sabe estar junto. Pois compreende que as ausências são o contrário de amar.

Quem ama, não insiste nos mesmos erros. Pois amar é aprender. E se não houve aprendizado, não há porque teimar em ensinar. Quem ama, não é arbitrário. Pois amar, por tantas e tantas vezes, é ceder. Porque o sorriso do outro é sinal de sorriso para quem ama também.

Quem ama, tenta outra vez. Pois amor é, entre tantas coisas, saber acreditar. Quem ama, sabe qual o valor de amar. Por isso nem faz questão de pechinchar. Quem ama, não perde o tempo. Não espera promoção. Nem precisa de cotação. Pois sabe que esse compasso não gira devagar. Quem ama, sabe o que quer. Por isso mesmo, resolve ficar.

* Você sabia que o meu blog, que leva o mesmo nome desta coluna, vai virar livro? Isto mesmo! Em maio, lanço o meu primeiro livro. Fruto de dois anos de uma parceria maravilhosa aqui no NE10. Em Tudo passa, esse amor vai passar também, o leitor poderá conferir 20 crônicas - dez publicadas no portal e dez textos inéditos.





