Dicas especiais para a sua pele e cabelos neste Carnaval

Por Claudia Magalhães

Dermatologista Claudia Magalhães diz como proteger os cabelos e a pele na folia Foto: Pixabay

Neste Carnaval selecionamos dez dicas especiais para proteger tanto os seus cabelos, assim como a sua pele. Independentemente do que cada um for fazer neste Carnaval, o mais importante é não deixar alguns cuidados essenciais para garantir muita saúde e energia, para outros tantos Carnavais que virão nas nossas vidas!

Confira as dicas para que você possa curtir o Carnaval sem descuidar da sua saúde, da sua pele e dos seus cabelos:

1. Filtro solar

Como a maioria das pessoas que moram no Brasil tem pele oleosa ou mista, nestes casos, procure um filtro solar oil free ou em gel, com fator de proteção (FPS) 50 ou mais. O ideal é passar o protetor solar 20 a 30 minutos antes da exposição solar e reaplicar o produto a cada duas ou três horas, enquanto estiver em contato direto com o Sol. Além da face, não se esqueça de proteger todas as áreas do corpo expostas ao Sol, bem como, regiões com a pele fina e delicada e que, muitas vezes, são esquecidas, tais como as orelhas, o pescoço, o colo, as mãos e o dorso dos pés. Dê preferência sempre aos filtros que sejam resistentes à água, se você for nadar ou for permanecer muito tempo na água do mar ou da piscina.

2. Filtro solar labial

Nunca podemos esquecer esta delicada área dos lábios. Além do uso dos sticks labiais com FPS (Fator de Proteção Solar), que os protegem e os hidratam simultaneamente, é muito importante ficar atento às bebidas alcoólicas ou não, que contenham o limão. Quando elas são ingeridas quando estamos em contato com o Sol, pode ocorrer manchas e queimaduras na pele peri-labial ou mesmo, na própria sub-mucosa labial. Por isso, lembrem-se sempre de proteger e lavar bem os lábios, no caso de ter havido o contato com o limão. De qualquer forma, aconselhamos evitar o contato com qualquer frutas cítricas durante as exposições solares.

3. Óculos, chapéus e bonés

Todos estes itens são sem dúvida alguma, uma excelente proteção complementar contra os raios ultravioleta (UV), afora os filtros solares, além de garantirem uma maior proteção solar para os seus cabelos e também para a pele da face, do pescoço e as vezes, até mesmo do colo, no caso dos chapéus de abas bem largas. Existem alguns chapéus e bonés confeccionados com tecidos especiais com proteção contra os raios UV que são dermatologicamente, aqueles mais recomendados. De qualquer maneira, durante o Carnaval, coloque a sua criatividade em prática e os seus chapéus, bonés e óculos poderão ser customizados para você ficar mais bonita durante a folia do Carnaval.

4. Água termal

Esse item que já foi adotado por muita gente, repõe a água, os sais minerais e os oligoelementos da pele da sua face e do seu corpo, promovendo uma melhor hidratação cutânea durante a exposição solar, além de acalmar a sua pele e evitar aquela sensação de ressecamento ou ardência após uma exposição solar excessiva. Uma dica maravilhosa é você manter a água termal na geladeira e somente retirá-la quando for sair de casa. A sua pele vai agradecer essa gentileza e carinho!

5. Loções hidratantes e calmantes pós-sol

Exagerou no Sol??? Sua pele está ardida? Use e abuse das loções calmantes que contenham ativos tais como aloe vera, alfa-bisabolol, aquaporine, dentre outros. Essas loções também devem ser sempre bastante hidratantes e podem ser usadas no pós-sol imediato. Além disso, após os banhos, dê preferência aos hidratantes à base dos óleos vegetais, como por exemplo, os de semente de uva, de amêndoas doces, de macadâmia, etc. Todos esses cuidados, irão ajudar a manter a saúde da sua pele durante todos os dias do Carnaval.

6. Cabelos

Use sempre máscaras que contenham protetor solar capilar durante os períodos de grande exposição ao Sol e quando voltar da folia, da praia ou da piscina, hidrate bastante os fios do seu cabelo. Algumas borrifadas de água termal também são excelentes para o nosso cabelo! Além de tudo, não se esqueça nunca de tomar uma chuveirada de água doce para tirar o sal ou cloro, após um mergulho na piscina ou após um delicioso banho de mar.

7. Limpeza adequada é fundamental

Quando chegar da folia do Carnaval, nem pense em dormir sem retirar toda maquiagem, suor e impurezas da sua pele. Um bom demaquilante aliado a um sabonete adequado ao seu tipo de pele são fundamentais para a adequada limpeza da pele da sua face e do seu corpo!

8. Bateu uma preguiça?

Se você já está deitada e não têm ânimo para fazer uma limpeza adequada na sua pele, após um dia ou uma noite de folia de Carnaval, pelo menos, utilize aqueles lencinhos demaquilantes, que são maravilhosos para remover a maquiagem e a oleosidade excessiva. Essa não é uma medida absolutamente adequada, mas pode salvar a sua pele, como uma medida de urgência! Deixe-os na sua mesa de cabeceira da cama e assim, não haverá nenhuma desculpa para você dormir com a maquiagem e com a sua pele da face com o residual de suor e de oleosidade, provenientes do calor e da agitação próprios das festas do Carnaval.

9. Hidrate-se

Beba muito líquido durante todo o dia. Dois a três litros de água podem fazer milagres pela sua pele, especialmente durante o Carnaval, mas também em qualquer época do ano!

10. Alimentação

Não se esqueça que uma dieta balanceada e sempre bem variada, composta principalmente por frutas, verduras, legumes. Prefira sempre comidas leves, barras de cereais e evite o consumo de comidas vendidas pelas ruas, que possam ter sido mal acondicionadas ou que também, não tenham sido preparadas com uma higiene adequada.

Após você seguir essas dicas voltadas para a saúde do seu corpo como um todo, a sua pele vai agradecer e se beneficiar bastante. Desta maneira, é possível dizer que você está pronto para as folias carnavalescas, com uma diversão mais segura e saudável. E para fecharmos com chave de ouro, a nossa última "diquinha" é evitar os exageros para não sentir os seus reflexos, na sua própria pele, logo após o Carnaval.





Cláudia Magalhães Com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) nº 1951, é formada pela Unicamp, onde fez residência médica, é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). É membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD) e Fellow da Sociedade Americana de Dermatologia (AAD) e da Sociedade Americana de Laser (ASMLS). Seu número de registro no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) é o 11.769.. recepcao.claudiamagalhaes@gmail.com