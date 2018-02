Quais sonhos lhe mantém dormindo e quais lhe mantém acordado?

Por Diego Garcez

Freud disse que o sonho era um momento de revelação dos nossos desejos ocultos Foto: exploringyourmind.com



Não sou Freud, um especialista em sonhos, mas os tenho toda noite assim como você. E também os tenho durante o dia.

Diariamente também tenho os ante-sonhos: aqueles momentos antes de dormirmos em que pegamos de volta nossas vidas emprestadas aos nossos dispositivos eletrônicos. Fechamos os olhos e imaginamos coisas levemente acordados. Em que você costuma pensar nesses momentos?

No meu caso há sempre variações, mas também muita repetição. Lembro de uma época em que a entrega completa da minha cabeça ao travesseiro era tomado pelo surf. Isso mesmo. Eu sempre me encontrava numa prancha de surf, em uma onda onde eu era o gerente do fim, ela só terminava quando eu queria. Tratava-se de um passeio fluido. Eu deslizava com muita leveza por vários ângulos, sentindo texturas, fazendo curvas leves e acolhendo a água no rosto. Rapidamente adormecia.

Há também o ante-sonho em que me protejo, visto armaduras. É muito comum eu me imaginar revestindo minha canela de material rígido e pontiagudo sob a calça, à espera do chute. Jamais ataco, mas imagino que se alguém me desferir um pontapé, basta oferecer minha perna para recepcioná-lo e a luta terá terminado. Não venci, pois não há vitórias onde existem pessoas seriamente machucadas, mas certamente me protegi.

Esses pensamentos que nos acompanham nos momentos mais íntimos são tão reveladores quanto os sonhos noturnos propriamente ditos. Neste último, temos pouco domínio e estamos desarmados. Talvez seja o único momento da nossa rotina em que estamos totalmente entregues à nossa essência. Em conflito ou em harmonia com ela, mas num encontro inevitável.

Qual o significado do nosso sonho?

Freud disse que o sonho era um momento de revelação dos nossos desejos ocultos. Jung disse que seria uma ferramenta de busca do equilíbrio por meio da compensação. Já os neurocientistas afirmam que é apenas um momento de limpeza do nosso cérebro, especialmente no momento R.E.M em que nossos olhos estão se movimentando rapidamente.

Eu diria que é o pedaço da nossa rotina em que estamos mais acordados, justamente por estarmos despidos de nossas armaduras protetoras e também as tratando. Ali estamos resignificando ou potencializando uma dor, projetando algo do passado no futuro e vice-versa.

Para mim, quanto mais intenso, maluco e profano for meu sonho, melhor, pois intuitivamente sei que assim acordarei no outro dia mais sano.

Todas as noites ingresso de forma plena nessa aventura que a natureza nos proporciona de graça com a certeza que sempre sairei dela melhor e também certo de que ela é a principal habilitadora para os sonhos que realizaremos acordados.





Diego Garcez Diego Garcez é sobretudo poeta, mas encontrou na crônica uma forma de diálogo mais palatável para o mundo das pernas aceleradas. É formado em relações internacionais, empreendedor e entusiasta do Porto Digital, corredor nas horas vagas e pai em tempo absolutamente integral. Facebook: Diego Garcez | Instagram: @garcezdiego. diego.garcez1510@gmail.com