Por Diego Garcez

Minimalismo desconstrói o sonho da maior casa própria possível Foto: reprodução

Viver custa os olhos da cara.

Se você considerar o sorriso no rosto, custa mais um bocado.

Porque ter paz de espírito para sorrir, implica em pagar as contas. E sorrir sem medo, implica em cuidar dos dentes.

Se você acha a gasolina cara é porque nunca teve que fazer um tratamento dentário.

Sacudiram-nos dentro desse tal mundo capitalista sem nos informar o preço e aqui estamos, vivendo e pagando contas.

Viver é sinônimo de pagar contas e vice versa.

Alguém vai argumentar que o melhor da vida é de graça. Um cheiro, um afago de mãe, um toque no rosto ou a sensação de apoio.

Sim, indiscutivelmente, mas essas coisas não possuem força se estiverem desacompanhadas da contemplação de suas necessidades básicas.

A notícia boa é que existem caminhos de mitigação ou até mesmo de transformação radical desse cenário.

Muito se tem falado recentemente de “minimalismo”, viver com o mínimo. Desconstruir o sonho da maior casa própria possível com o mais caro carro zero na garagem.

Como nossos pais

Viver com o mínimo é possível, mas não é fácilFoto: reprodução

Bom que se diga que, em diversos países da Europa, minimalismo é tão antigo quanto as guerras responsáveis por ensinar essa sabedoria. Mas na terra do Tio Sam parece ser novidade com direito a “sex appeal”.

Seja lá como for, pra mim essa “filosofia” faz todo sentido, pois gera liberdade. Trabalhar para prioritariamente pagar um padrão de vida imposto pelo seu grupo social é que definitivamente não faz sentido algum.

No bestseller Sapiens, Yuval Noah Harari fala que a Revolução Agrícola, iniciada por volta de 8000 anos antes de Cristo, tornou-nos escravos da terra e não o inverso. Até então éramos caçadores-coletores, trabalhávamos muito menos horas semanais e desfrutávamos de menos ansiedade com o futuro.

O sonho de um futuro melhor baseado em excedente de alimentos nunca se concretizava, pois sempre havia mais bocas para alimentar. Continuou sendo apenas um sonho com o papel que ele melhor desempenha, servir como força motriz do comportamento humano. Nossa escravidão da produção diária já estava armada.

Confesso que vi um certo exagero nesse trecho do livro, mas tudo indica que pouca coisa mudou se traçarmos um paralelo com nossa busca desenfreada pela aposentadoria, se possível quanto mais cedo melhor. Quando na verdade sabemos que poucos sequer conseguem envelhecer com dignidade. O sonho de um futuro melhor continua desempenhando o mesmo papel.

É preciso entendermos que os modelos estão aí também para serem questionados. Somos livres para fazermos nossas escolhas e essa frase continua carregando um poder transformador tremendo, forte o suficiente para fazer com que as novas gerações estejam tomando decisões e caminhos diferentes.





Diego Garcez Diego Garcez é sobretudo poeta, mas encontrou na crônica uma forma de diálogo mais palatável para o mundo das pernas aceleradas. É formado em relações internacionais, empreendedor e entusiasta do Porto Digital, corredor nas horas vagas e pai em tempo absolutamente integral. Facebook: Diego Garcez | Instagram: @garcezdiego. diego.garcez1510@gmail.com