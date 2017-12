Por Eduardo Gazal

Marcas locais cresceram e se firmaram no mercado e algumas nacionais investiram nas cervejas especiais Fotos: Eduardo Gazal

O ano de 2017 chega ao fim e, na Retrospectiva Web Gourmet, não restam dúvidas de que a cerveja artesanal foi o grande destaque deste ano no meio gastronômico pernambucano. Marcas locais cresceram e se firmaram no mercado e algumas nacionais investiram nas cervejas especiais. E quem ganhou com tudo isso foram os admiradores da bebida. A coluna Web Gourmet documentou em vídeo, fotos e depoimentos um pouco do que aconteceu nesses 12 meses.

Separamos alguns links de matérias que mostram e documentam para a posteridade a consolidação do mercado cervejeiro local. Confira:

Cervejas para brindar o Natal e o Ano Novo

http://entretenimento.ne10.uol.com.br/coluna/web-gourmet/noticia/2017/12/12/cervejas-para-brindar-o-natal-e-o-ano-novo-721962.php

Encontro da cerveja com o café em Pernambuco

http://entretenimento.ne10.uol.com.br/coluna/web-gourmet/noticia/2017/11/19/encontro-da-cerveja-com-o-cafe-em-pernambuco-721513.php

Cerveja pernambucana premiada e feita de rapadura

http://entretenimento.ne10.uol.com.br/coluna/web-gourmet/noticia/2017/10/23/cerveja-pernambucana-premiada-e-feita-de-rapadura-720677.php

Descubra a temperatura ideal para degustar as cervejas artesanais

http://entretenimento.ne10.uol.com.br/coluna/web-gourmet/noticia/2017/09/16/descubra-a-temperatura-ideal-para-degustar-as-cervejas-artesanais-717518.php

Conheça o app das cervejas pernambucanas

http://entretenimento.ne10.uol.com.br/coluna/web-gourmet/noticia/2017/09/09/conheca-o-app-das-cervejas-pernambucanas-715578.php

Olinda, reduto da cerveja artesanal

http://entretenimento.ne10.uol.com.br/coluna/web-gourmet/noticia/2017/02/13/olinda-reduto-da-cerveja-artesanal-662224.php

Confraria reúne mulheres cervejeiras em Pernambuco

http://entretenimento.ne10.uol.com.br/coluna/web-gourmet/noticia/2017/01/27/confraria-reune-mulheres-cervejeiras-em-pernambuco-659218.php

Tem mulher na cerveja - Conheça a cerveja olindense Velha Marim

http://entretenimento.ne10.uol.com.br/coluna/web-gourmet/noticia/2017/01/19/tem-mulher-na-cerveja---conheca-a-cerveja-olindense-velha-marim-657735.php





Eduardo Gazal pós-­graduado em Gastronomia Brasileira e ainda um cozinheiro por paixão!. eduardogazal@gmail.com