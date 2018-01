Por Eduardo Gazal

Fotos: Eduardo Gazal

Começo esta edição da Web Gourmet utilizando um pensamento do educador Paulo Freire que me agrada muito: Aprendo ensinando! No caso da segunda edição do Que Malte Pergunte ... (QMTP2018), a festa da cerveja pernambucana, aprendo frequentando!

Todos os envolvidos no processo de preparação das cervejas são realmente pessoas que nos ensinam como está evoluída a nobre arte de fabricar uma das bebidas preferidas dos brasileiros. No atual cenário cervejeiro pernambucano, arrisco dizer que 2018 será o ano da confirmação e consolidação do que chamaremos muito em breve de cadeia de produção e consumo de cervejas especiais em Pernambuco.

Mas vamos ao evento, que além de ser um portfólio de cervejas sensacionais, é uma grande festa.

Como na edição anterior, em 2017, o QMTP2018 agregou a galera cervejeira em uma festa alegre, com música boa e cervejas de grande qualidade.

Mas o QMTP2018 teve como objetivo colocar aos presentes a responsabilidade de votar nas cervejas elaboradas para a festa, e que responsa! Julgando pelas cervejas que provei, o resultado da votação será muito eclético, conversei com algumas pessoas e todas foram unánimes: As cervejas estão muito boas!

Claro que existem as preferências individuais, mas o fato é que, para quem gosta de boa cerveja, o QMTP é uma vitrine fina do que se produz de melhor na região Nordeste do Brasil e, nesta edição, teve a participação de cervejeiros de outras regiões do País.

Para quem perdeu o QMTP2018 e para os que querem relembrar o evento, fizemos um vídeo com alguns momentos da festa e depoimentos de Gabi Ramos, Marcia Marcondes e Patrícia Sanches. A meninas da confraria Maria Bonita Beer arrasaram. Confiram!

Saiba Mais

O evento deste ano teve o seguinte tema: "Tem cerveja gringa aí?"

Os cervejeiros criaram preparações envolvendo as escolas inglesa e americana. A organização do concurso aproveitou a ocasião para incentivar a utilização de novos insumos, agregando sabores, aromas e colorações na construção das receitas. Cervejarias parceiras também abasteceram os bicos das chopeiras e garrafas de produtores de várias regiões do Brasil puderam ser abertas satisfazendo a curiosidade e o paladar dos presentes. A variedade de rótulos foi marcante.

Nas chopeiras abertas para o auto-serviço, todos puderam provar as cervejas várias vezes e votar nas suas preferidas.

O QMTP foi criado pelas meninas do "Maria Bonita Beer - Confraria Feminina de Cervejas".





SERVIÇO Todas informações sobre as cervejarias parceiras, cervejeiros participantes nas batalhas de criação e o resultado oficial serão publicados no blog da confraria: https://mariabonitabeer.wordpress.com/ e no Facebook: https://www.facebook.com/mariabonitabeer/

Eduardo Gazal pós-­graduado em Gastronomia Brasileira e ainda um cozinheiro por paixão!. eduardogazal@gmail.com