Por Eduardo Gazal

Harmonização com Petit Gateau Foto: Ângelo Nunes

Mais um momento de muita conversa, degustação de cervejas e comidinhas deliciosas que tive o prazer de desfrutar.

Aconteceu no Johnny Gastrobar, no bairro de Casa Forte, em happy hour / jantar que combinou gastronomia e cultura cervejeira. A noite foi denominada "Beer Talk Ambev".

Toda harmonização foi elaborada pela beer sommelière Laura Aguiar. O encontro também contou com a presença do mestre cervejeiro da Ambev Eduardo Tabosa, com vinte e três anos de experiência no mercado.

A coluna Web Gourmet tem o prazer em repassar para seu leitores a sequência das apresentações de harmonização de cervejas. Abaixo, transcrevo o cardápio do evento. Faça em casa e inove como preferir!

As cervejas degustadas são conhecidas da maioria dos apreciadores da bebida e facilmente encontradas nos pontos de venda da região Nordeste do Brasil.

Foto: Eduardo Gazal:

Harmonizações

A proposta de harmonização que Laura Aguiar apresentou começou com cervejas mais leves, de menor gradação alcoólica. A cada nova harmonização, cervejas mais potentes foram introduzidas junto às preparações culinárias. Gostei da sequência, já que foram apresentados estilos diferentes da bebida durante o evento. No final, uma excelente combinação destinada à degustação de doces.

1 - Bruschetta Caprese com chopp Brahma

O chopp não passa por processo de pasteurização e, por isso, está sempre fresco. Seu amargor é leve, suave e refrescante. Harmoniza com pratos igualmente leves, como a bruschetta caprese. Na ausência de uma chopeira, podemos substituir o chopp pela versão em lata da Brahma Chopp.

2 - Cumbuca de Bacalhau com Stella Artois

Seu sabor leve e aroma herbal casa muito bem com peixes e frutos do mar. É uma cerveja de cor cristalina. A Stella Artois é conhecida no mercado cervejeiro, leva em sua receita o lúpulo tcheco Saaz. Laura Aguiar adicionou um pouco mais de potência / amargor nesta harmonização.

3 - Picanha Aperitivo com Serramalte

A Serramalte faz parte das cervejas tradicionais com destaque para o malte de cevada. O seu sabor remete a notas carameladas semelhantes àquelas formadas durante o cozimento de algumas carnes vermelhas. Neste caso houve a harmonização por semelhança com a picanha.

Foto: Ângelo Nunes

4 - Joelho de Porco no Barbecue com Colorado Indica

A Colorado Indica é uma cerveja do estilo IPA (India Pale Ale). Apresenta uma característica marcante deste estilo de cerveja que é o amargor acentuado. Foi harmonizada com joelho de porco, iguaria rica em gordura, que na sua cocção recebeu ervas e molho barbecue. Combinou muito bem, a cerveja desta harmonização é mais lupulada e com teor alcoólico mais elevado.

5 - Petit Gateau de Doce de Leita com Colorado Appia

A Colorado Appia leva mel em sua receita. É bastante encorpada e refrescante. Por ter notas adocicadas, harmoniza por semelhança com pratoas igualmente doces, como o petit gateau. Além do malte de cevada, a cerveja recebe também malte de trigo na sua composição, realmente uma combinação muito agradável.



As harmonizações podem ser feitas por contraste ou semelhança. No primeiro caso as características de sabor entre a receita culinária e a bebida podem ser opostas. Na segunda opção, a preparação culinária pode se harmonizar com a cerveja por semelhança. Exemplo: preparações doces com cervejas com leve dulçor. A harmonização também pode ser por corte, neste caso utilizamos a gradação alcoólica da cerveja, sua espuma e amargor para limpar o palato.





Eduardo Gazal pós-­graduado em Gastronomia Brasileira e ainda um cozinheiro por paixão!. eduardogazal@gmail.com