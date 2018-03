O charme das embalagens de vidro na gastronomia

Por Eduardo Gazal

Fotos: Divulgação

Não é só o líquido que importa. A embalagem que o leva faz a diferença. Quanto mais personalidade, estilo e sofisticação, melhor para agregar valor à marca. Por isso, a Web Gourmet dedica essa edição às possibilidades nesse segmento, com dicas para quem deseja implementar embalagens de vidro de alto padrão, denominadas na gastronomia de "Premium".

E a boa notícia é que, desde o fim do ano passado, chegou ao Recife uma unidade da empresa Premier Pack, que atua desde a criação conceitual do projeto de embalagem, design e finalização. Fornece, também, válvulas, tampas e acessórios. E, ainda, apresenta ao mercado local a possibilidade de adquirir barricas de madeira em carvalho das melhores procedências para o enobrecimento de bebidas.

Investir na embalagem é um dos recursos que empresas de diversos setores apostam para impulsionar a venda de determinado produto. Uma embalagem com design ou rótulo diferente pode despertar o interesse e a curiosidade do consumidor.

Personalidade, estilo e sofisticação do vidro

A Premier Pack é comandada em Pernambuco por Carolina Sultanum. "Somos uma distribuidora de embalagens para perfumaria, alimentos e bebidas. Nossa empresa existe há 17 anos e desde novembro abrimos a unidade de Recife, para atender a região N/NE. Chegamos aqui para impulsionar os mercados que atendemos, em especial de bebidas, de alimentos e da gastronomia".

Barricas de madeira em carvalho

Embalagens de vidro retornáveis agradam aos consumidores e uma das apostas mercadológicas da Ambev de fornecer aos consumidores garrafas de vidro retornáveis apresentou resultados positivos. A cervejaria ampliou a penetração deste tipo de vasilhame e as garrafas de vidro retornáveis representaram 29% do volume de cerveja vendido no varejo no ano de 2017. Pontos de venda como supermercados, minimercados e pequenos comércios em geral oferecem este conceito de reutilização de vasilhames, com destaque para as garrafas de 300 ml como a principal embalagem nesse segmento.

"Sua beleza plástica, o encantamento com o tato, suas cores e a facilidade em reutilizar e reciclar fazem do vidro um material fantástico para a gastronomia".

Reduzir o consumo, reutilizar as embalagens para outras finalidades, destinar corretamente os resíduos de vidro para posterior reutilização ou reciclagem, são conceitos que a população das grandes cidades deve conhecer e praticar. Estamos muito longe de números satisfatórios, porém as embalagens de vidro usadas podem ser completamente reaproveitadas.





Eduardo Gazal pós-­graduado em Gastronomia Brasileira e ainda um cozinheiro por paixão!.