Web Gourmet na terra do chope e da cerveja Colorado

Por Eduardo Gazal

Foto: Eduardo Gazal

A Coluna Web Gourmet esteve na fábrica da Colorado, uma das mais antigas e premiadas cervejarias artesanais do Brasil, referência unânime no setor. Não só conheceu um pouco da produção como conversou com Marcelo Carneiro, o mentor do "Conceito Colorado" de fazer cervejas.

Marcelo Carneiro falou sobre receitas cervejeiras e expectativas para o futuro. Pesquisa, informação e paixão na concepção das cervejas são a receita de sucesso da Colorado. Conversamos sobre influências e ideias em relação às possibilidades de incluir elementos brasileiros nas receitas. E isto pode ser comprovado na linha atual de produtos da cervejaria.

Marcelo Carneiro defendeu a integração entre países do nosso continente, destacou a utilização de lúpulos argentinos e observou que os tonéis de madeira utilizados pelos fabricantes de vinhos do Chile podem ser aproveitados pelos cervejeiros brasileiros.

A ausência na disponibilidade de alguns insumos é uma preocupação do especialista. Algumas variedades de malte utilizados no início da fabricação das cervejas Colorado , por exemplo, não existem mais. Espécies de lúpulos também desapareceram, seja porque foram modificados geneticamente ou atacados por pragas.

Está nos planos do mestre cervejeiro ampliar cada vez mais a entrada da Colorado no Nordeste. No webvídeo abaixo confira o recado que ele manda para a região e, especialmente, para Pernambuco:

Web Gourmet na Toca do Urso

A Web Gourmet esteve, ainda, na materialização de um dos sonhos da Colorados: a inauguração do espaço cervejeiro chamado "A Toca do Urso", construído com muito esmero e inovação ao lado a unidade fabril da cervejaria.

"É um sonho antigo, pensado desde a fundação da Colorado para unir tudo que valorizamos – especialmente juntar as pessoas. É a minha casa, a casa do Urso, uma extensão da nossa atual cervejaria e espero que todos possam desfrutar de bons momentos aqui", diz Marcelo Carneiro.

As bebidas estão disponíveis em sistema de auto serviço. Por meio de cartões pré-pagos, os frequentadores podem escolher qualquer uma das cervejas disponíveis e servir a quantidade desejada. A Toca do Urso simula as cavernas, habitat natural do urso, símbolo da marca. Tem variada cozinha, inovações em cerveja e loja gourmet exclusiva.

Foi construída abaixo do nível no solo, exatamente para criar o microclima das cavernas. Tem uma cobertura com abertura em forma de funil para aumentar a ventilação natural e, ao mesmo tempo, captar água. É um espaço ímpar, que vale a pena conhecer

Cerveja Porter em edição especialFoto - Eduardo Gazal

Valorização das frutas brasileiras

A Colorado foi concebida para destacar o toque de brasilidade em suas cervejas. E isso reforça seu estilo personalizado. Água, malte, lúpulo e levedura ganharam diversas releituras, inspiradas na diversidade de ingredientes que o Brasil possui.

A linha de cervejas frutadas seguiu essa lógica e buscou inspiração na biodiversidade de frutas do País. As frutas usadas pela Colorado são todas fornecidas pelo Sítio do Bello, que cultiva frutas típicas do Brasil que não estejam disponíveis no mercado atualmente. A propriedade é localizada em Paraíbuna, interior de São Paulo e, às vezes, respeitando a localidade mais favorável ao plantio, conta com parceiros.

No Sítio do Bello são cultivadas uvaia, grumixama, feijoa, araçá, baru, jenipapo, biribá, cambuci, cambucá, gabiroba, cereja-do-rio-grande, jaracatiá e pitanga. A Colorado utiliza muitas frutas presentes na biodiversidade brasileira que são praticamente esquecidas e desperdiçadas pela população. Apenas o caju e a graviola são conhecidas com amplitude no País.

Pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest demonstrou que apenas 9% da população já experimentou uvaia, por exemplo. Outro dado alarmante diz que 30% das frutas nem chegam ao ponto de venda por causa de sua aparência fora de “padrão”, e 92% das pessoas as consomem apenas in natura, não aproveitando outras utilizações como receitas de geleias, sucos, bolos e até cervejas.

Por isso, a Colorado então decidiu convidar as pessoas para outra visão das frutas, mostrando que todas elas têm qualidade e sabor. As feias, as bonitas, as que ninguém conhece. E criou “O Sabor é Cego”, uma iniciativa para que mais pessoas entendam a importância das frutas, valorizem a biodiversidade brasileira e apoiem, junto com a marca, pequenos produtores e projetos que priorizam frutas, independentemente da aparência ou origem.

Foto - Eduardo Gazal

A Qualibest demonstrou, ainda, que as frutas mais conhecidas no País (90% dos respondentes) são banana, abacaxi, maçã. E outras, originalmente brasileiras, foram provadas por uma pequena parcela da população, como a amora-do-mato (33%), cereja-do-rio-verde (5%) e outras regionais .

Cervejas que estão a disposição dos apreciadores e são encontradas em Pernambuco:

Colorado Cauim - Pilsen com mandioca

Colorado Appia - Trigo com mel

Colorado Indica - IPA com rapadura

Colorado Demoiselle - Porter com café

Colorado Vixnu - Imperial IPA com rapadura

Rótulos que atualmente são encontrados em sites especializados:

Colorado Rosália - Fruit Beer com frutas vernelhas

Colorado Murica - Cream Ale com graviola

Colorado Nassau - White IPA com caju

Colorado Eugenia - Session IPA com uvaia

Algumas novidades da Colorado que estavam disponíveis na inauguração da "Toca do Urso"

Colorado Cacau Sour

Colorado Oatmeal Stout

Colorado Ipaçoca - IPA English

Colorado Patagônia 24.7 - Session IPA

Colorado 3 Pulos - Amber Ale

Colorado Appia St. Patrick´s - Weiss

Colorado Cauim 016 - Pilsen Dry Hopped





SERVIÇO Fábrica / Toca do Urso

Endereço: Rod. Anhanguera, Km 308 – Ribeirão Preto (SP)

https://www.cervejariacolorado.com.br/

