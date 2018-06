Cerveja afetiva na Zona Sul do Recife

Por Eduardo Gazal

Foto: Eduardo Gazal

O Recife ganhou mais um brewpub - uma bar que produz a própria cerveja. É o RecBier, inaugurado em Boa Viagem, na Zona Sul da capital. Empreendimento capitaneado pelos sócios Marcelo Caldas e Lucas Santos, será mais um ponto de encontro para os consumidores de cervejas artesanais. Trabalhará com a fabricação da bebida e vai comercializar marcas regionais como Capunga, Babylon, Navegantes, Ekäut, Patt Lou e Debron. Terá também cursos de formação para novos cervejeiros.

Salientando o conceito da cerveja afetiva, o RecBier, será o local para implantar a paixão pela cerveja com o prazer de cozinhar, proporcionando experiências gastronômicas inusitadas. O RecBier é um bar muito bem planejado e projetado para impactar as pessoas. Gostei muito da forma como a casa foi concebida, trazendo para a cidade o conceito dos grandes bares cervejeiros de Blumenau (SC) e Petrópolis (RJ).

O ambiente remete a uma fábrica de cervejas, alguns detalhes como as luminárias por exemplo, são as mesmas usadas em fábricas. O piso de cimento queimado e a estrutura metálica da casa completam o estilo a fabril. A decoração da casa tem o mesmo conceito da Cervejaria Roots do Rio de Janeiro (pertencente ao mesmo grupo do RecBier). A cozinha cervejeira, onde é fabricada a cerveja da casa, fica exposta ao público, que pode conferir todo o processo de fabricação.

Grafite de Galo De SouzaFoto: Eduardo Gazal

As mesas que ficam localizadas na parte superior do bar possibilitam uma visão privilegiada do espaço. O artista pernambucano Galo De Souza, assinou os grafites do RecBier e suas criações aparecem em todos os ambientes.

Para quem não aprecia as cervejas, ou está acompanhado de alguém que deseja consumir outra bebida, existe a opção do bar de destilados e drinks em geral, alguns elaborados com cerveja.

“Nossa proposta é introduzir a cultura cervejeira em Recife, aproveitando características peculiares da cidade como o clima bastante propício para tomar uma boa cerveja", destaca Marcelo Caldas.

Opções para todos os gostos no bar de destilados Foto: Eduardo Gazal

Conheça os cervejeiros

Renato Santos - Cervejeiro com formação no Instituto da Cerveja Brasil, chancelado pela Universidade de Weihenstephan da Alemanha. Mestre Cervejeiro da Cervejaria Roots do Rio de Janeiro e Cervejaria Oblipa (RS). Renato será o responsável pela produção das cervejas da casa.

Roberta Cabral – Engenheira de formação, e uma apaixonada por cerveja. Através da Confraria do Marques (RJ) e visitas à cidade de Blumenau (SC) aprofundou seus estudos sobre cervejas. Foram várias brassagens caseiras até a fundação da Cervejaria Roots e a aquisição da Oblipa. Após o curso de sommelier de cerveja na Escola Superior de Cerveja e Malte/Doemens , surge a vontade de seguir pelo campo das harmonizações, unindo a paixão pela bebida com o prazer de cozinhar, conceito traduzido como cerveja afetiva.

RecBier Brew Pub

Eduardo Gazal pós-­graduado em Gastronomia Brasileira e ainda um cozinheiro por paixão!. eduardogazal@gmail.com