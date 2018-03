1º Mostra Cultural Feminina de Caruaru é realizada

NE10 Interior

A ação consiste em desenvolver uma exposição de artes e uma roda de diálogos com mulheres fazedoras de cultura do município. Foto: divulgação/Assessoria

Nesta sexta-feira (23), a Secretaria de Políticas para as Mulheres de Caruaru (SPM) promoverá a 1º Mostra Cultural Feminina, em continuação ao calendário das atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em oito de março.

De acordo com assessoria, a mostra acontecerá no prédio-sede da Estação Ferroviária de Caruaru, das 14h às 20h, e contará com a participação de artistas mulheres do município, que são referências nas artes cênicas, teatro, dança, artesanato, cultura popular, povos tradicionais, artes plásticas e música.







A ação consiste em desenvolver uma exposição de artes e uma roda de diálogos com mulheres fazedoras de cultura do município, reunindo representantes de cada área de atuação. Entre as rodas de diálogo, está a que será realizada com as representantes das artes cênicas do município Arary Marrocos e Maria Alves. Outro destaque será a participação das artistas Marliete Rodrigues e Terezinha Gonzaga com as mulheres do Coletivo Flor do Barro, que também irão dialogar com o público. Além desses encontros, o visitante terá acesso à exposição das obras das artistas plásticas Zenilda Bezerra, Nair Lima, Kátia Leandra e Marluce Araújo.

No encerramento do evento, será oferecido ao visitante um momento musical com as cantoras Riá e Chris Mendes, do Instituto de Cultura Afro Brasileira Abayomi. O elenco feminino do Boi Tira-Teima também irá fazer uma participação.