24º Salão de Artes Plásticas acontece em centro de compras de Caruaru

A exposição, que segue até o dia 1º de abril, contará com a participação de muitos artistas de Caruaru. Foto: assessoria/Divulgação

A 24º edição do Salão de Artes Plásticas, está acontecendo no Shopping Difusora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria, além da exposição das obras, o público também vai poder conhecer um pouco mais do trabalho do artista plástico Wilson Filho, que é o homenageado deste ano.

O Salão de Artes Plásticas é realizado em parceria com o Rotary Club Caruaru - Norte. Na ocasião, todas as obras de arte dos artistas participantes estarão expostas no 1º piso, em frente aos elevadores panorâmicos. A facilidade do acesso vai possibilitar que o público conheça um pouco mais sobre o trabalho dos artistas. A exposição segue montada no centro de compras até o dia 1º de abril.

Programação

Com o intuito de movimentar ainda mais o Salão de Artes Plásticas, a organização inclui na programação a realização de alguns eventos paralelos. Trata-se de palestras com pessoas ligadas a área das artes. Para começar, no sábado (24), Célio Pontes vai proferir uma palestra com o tema “Arte em tempo de crise”. Já no sábado seguinte, dia 31 de março, é a vez de Regina Lúcia falar sobre “Associação dos Artistas”.







Nesta edição, o Salão de Artes Plásticas prestará uma homenagem ao artista plástico Wilson Filho. Nascido em Caruaru no ano de 1971, Wilson é considerado um artista autodidata. Seu envolvimento com a arte começou desde a infância, aos sete anos de idade. Com o passar dos anos, com os estudos e a prática, Wilson viu sua arte se aperfeiçoar cada vez mais.

O acesso ao Salão de Artes Plásticas é gratuito e acontece seguindo o horário de funcionamento do centro de compras: de segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingo, das 11h às 20h.