Paixão de Cristo com elenco mirim acontece em Caruaru

Crianças encenaram de forma lúdica a história dos últimos dias de Jesus na Terra. Foto: divulgação/Assessoria

Um encenação da Paixão de Cristo com crianças no elenco está acontecendo em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria, a peça acontece no Polo Caruaru.

Os pequenos atores e atrizes emocionaram as pessoas no último fim de semana na abertura da programação da 'Semaninha Santa'. Durante cerca de 30 minutos, elas apresentaram os últimos dias da vida de Jesus na Terra de uma maneira diferente. Elas contaram a história de forma lúdica, a partir dos olhares delas. O espetáculo volta a ser apresentado nesta sexta-feira (30) e no sábado (31), às 15h, no espaço de eventos do Polo que fica em frente ao Armazém da Criatividade.







Outras atrações

Nos dias 30 e 31 de março, será a vez do Grupo Heróis de PE que traz para o público infantil o Show Star Wars, sempre das 11h às 12h e das 14h às 15h, no espaço de eventos do Polo que fica em frente à Batista Bijuterias.

Para os adultos, a atração da Sexta-Feira da Paixão será a Uptown Blues Band, pioneira de blues em Pernambuco, capitaneada por Giovanni Papaleo. O grupo, com 20 anos de estrada, está concorrendo ao Prêmio Profissionais da Música 2018 na categoria Melhor Artista de Blues e Melhor Festival, com o Gravatá Jazz Festival. O grupo é formado por Giovanni Papaleo, Adriana Papaleo, Emerson Andrade, Thomaz Lera, Ed Staudinger e Lenon Lázaro. O show será às 13h no espaço de eventos em frente ao Armazém da Criatividade.