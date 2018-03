Confira como foi a noite do Caruaru Jazz Festival

NE10 Interior

Nesta quinta-feira (29), shows aconteceram. Foto: reprodução/TV Jornal

E teve início no último dia 20 e vai até o dia 1 de abril o Caruaru Jazz Festival, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Que traz, entre as atrações, circuito gastronômico, exposições de arte, apresentações artísticas e mostra musical em sete polos descentralizados para celebrar a Semana Santa. Nesta quinta-feira (29), shows aconteceram.

