Caruaru recebe o espetáculo circense “Se Chove, Não Molha”

NE10 Interior

Apresentação é gratuita e ocorre neste sábado (07). Foto: divulgação/Assessoria

O Circo Vox apresentará em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste sábado (07), o espetáculo “Se Chove, Não Molha”. A peça é gratuita e será encenada no Teatro Difusora, às 17h. Para a retirada do ingresso, é necessário chegar duas horas antes no local.







O Espetáculo

“Se Chove, Não Molha” conta a história de uma família de palhaços, um pai e seus dois filhos, que tem como intenção apresentar um grande espetáculo, porém, acabam se atrapalhando ao fazerem os números, que sempre terminam de forma errada. Os três ficam em um verdadeiro clima de “chove e não molha”, mas no final percebem que, sem querer, apresentaram um espetáculo divertidíssimo. O grupo exibe o show em diversas locações, com esquetes tradicionais circenses adaptadas para a linguagem contemporânea do Circo.