Veja como chegar a Porto de Galinhas saindo do Recife

NE10

Cerca de 60 quilômetros separam a praia da capital pernambucana Foto: Arnaldo de Carvalho/JC Imagem

A praia de Porto de Galinhas, localizada na cidade de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR) é conhecida por suas piscinas naturais com águas mornas e é um dos principais destinos turísticos do Litoral Sul de Pernambuco. Cerca de 60 quilômetros separam a praia da capital pernambucana. Se você quer curtir Porto de Galinhas e não sabe qual a melhor opção de transporte para chegar à praia, confira o roteiro que o NE10 preparou para ajudar você na decisão.

Posso ir de metrô?

A resposta para a pergunta é sim e não. Não existem estações de metrô na praia de Porto de Galinhas, no entanto, através da integração com ônibus, é possível chegar até o local. Saindo do Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto Freire, que fica na Avenida Mascarenhas de Morais, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, é preciso que a pessoa atravesse a Avenida através da passarela. Desta forma, basta ingressar na estação Aeroporto do metrô do Recife e seguir com destino à estação de Cajueiro Seco.

Ao chegar em Cajueiro Seco, o passageiro deve realizar a integração com o ônibus e pegar a linha 139 - TI Cabo/TI Cajueiro Seco. Ao chegar ao terminal integrado do Cabo, a opção é pegar o ônibus 196 - Nossa Senhora do Ó/TI Cabo (Via Porto de Galinhas). É importante lembrar que a linha 196 também possui um itinerário principal, que não contempla Porto de Galinhas. A passagem do metrô custa R$ 2,60. Até março de 2020, a passagem custará R$ 4,00, devido ao aumento escalonado que ocorre no sistema desde maio.

Existem opções de carro, ônibus e metrô para chegar até Porto saindo de RecifeFoto: Arnaldo de Carvalho/JC Imagem

Como chegar de Ônibus?

O passageiro que sai do Aeroporto dos Guararapes tem duas opções de linhas de ônibus para chegar até Porto de Galinhas. Ambas possuem o mesmo ponto de embarque, que é na área interna de desembarque do Aeroporto.

Linha 191 - Recife/Porto de Galinhas (Nossa Senhora do Ó)

Via principal, principal Maracaípe, Boa Viagem, Boa Viagem Maracaípe ou Boa Viagem Muro Alto

Caso o usuário opte pela linha 191, será preciso desembolsar R$ 11,45. A passagem pode ser paga através do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) Comum e Trabalhador, além de dinheiro. O ônibus possui um itinerário mais longo, se comparado à outra opção que é a linha 195, porém, a tarifa é mais barata. Por isto, os coletivos podem ou não ter ar-condicionado. A viagem dura entre 1h e 1h30, dependendo do trânsito. A linha tem diversos itinerários, mas todos contemplam Porto de Galinhas. Entre os itinerários estão os que passam por Boa Viagem, na Zona Sul do Recife e pelas praias de Muro Alto e Maracaípe. O intervalo entre os ônibus da linha é de aproximadamente 1h.

Linha 195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional)

Via principal, Muro Alto e Rota do Atlântico

O valor da passagem da linha opcional que liga Recife a Porto de Galinhas é R$ 16,75. Os ônibus possuem ar-condicionado e a viagem costuma ser mais rápida que a da linha 191, visto que o coletivo atende menos paradas e pode ir pela Rota do Atlântico, via pedagiada, dependendo do itinerário. A tarifa também pode ser paga em dinheiro ou pelos VEMs Comum e Trabalhador. O intervalo entre os coletivos é de cerca de 1h.

E se eu for de moto ou carro?

A viagem de carro dura cerca de uma hora, já que o condutor percorre aproximadamente 60 quilômetros. Uma das opções de rota é seguir do Aeroporto do Recife até a via pedagiada Rota do Atlântico. A outra é ir pela PE-060, não sendo necessário o pagamento do pedágio.

Rota do Atlântico

Saindo do Aeroporto, o motorista deve seguir pela Estrada da Batalha até acessar a BR-101, sempre atento às placas de sinalização para entrar no acesso a Porto de Galinhas. Após o acesso, o condutor deve seguir em frente até chegar à PE-009 (Rota do Atlântico), nas imediações do Hospital Dom Helder Câmara. O pedágio custa R$ 8,10 para carros. Para motocicletas, o valor é de R$ 4,10.

PE-060

A vantagem de ir pela PE-060 é o não pagamento do pedágio. No entanto, a viagem é um pouco mais longa. São cerca de 20 minutos a mais. Após sair do Aeroporto,o motorista deve seguir pela Estrada da Batalha e pela BR-101 até acessar a PE-060. O condutor, então, deve continuar até dobrar à esquerda para pegar a PE-038. Da rodovia, a pessoa deve acessar a PE-009, já em um trecho sem pedágio, para chegar a Porto de Galinhas.