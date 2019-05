Safadão e Gusttavo Lima são os destaques do São João de Limoeiro

NE10

Wesle Safadão, Gusttavo Lima e Mano Walter são algumas das atrações do São João de Limoeiro Foto: Arte/JC

Vai ter muito forró e sertanejo no São João de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Neste ano, a programação da cidade terá seis dias de festas com atrações nacionalmente conhecidas. Wesley Safadão, Gusttavo Lima e Mano Walter são alguns dos que prometem levar muita animação para o público. O evento começa no sábado, dia 22.

No total, 16 atrações vão desfilar no palco principal do evento, que será montado no Parque de Exposições Doutor Emídio Cavalcante, localizado na rodovia PE-050. Priscila Senna e a dupla Bruno e Marrone também estão no line-up. Os shows no polo principal começam sempre às 20h.

Além do palco principal, quem estiver em Limoeiro durante o São João também poderá acompanhar shows em um segundo polo, erguido na Rua da Alegria, no centro do município. De acordo com a Secretaria de Turismo de Limoeiro, a expectativa é receber 500 mil pessoas durante os dias de festa na cidade. É esperado que a rede hoteleira tenha 90% de seus leitos ocupados.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:



22/06, a partir das 20h



Gustavo Mioto

Priscila Senna

John Geração



Confira Priscila Senna em “Cachorro combina com cadela”:







23/06, a partir das 20h



Matheus e Kauan

Banda Kitara



Confira Matheus e Kauan em “Vou ter que superar”:







24/06, a partir das 20h



Wesley Safadão

Yasmim Santos

Eliane



Confira o hit “Não atende não” de Wesley Safadão:







26/06, a partir das 20h



Gusttavo Lima

Mano Walter

Maria Clara



Confira Gusttavo Lima e a música “Eu não iria”:







27/06, a partir das 20h



Bruno e Marrone

Saia Rodada

Nanara Bello



Confira Bruno e Marrone em “Dormi na Praça”:







28/06, a partir das 20h



Cavaleiros

Maiara e Maraísa



Confira Maiara e Maraísa em “Traí sim”:







Para ver a programação completa do São João em outras cidades de Pernambuco, clique aqui.