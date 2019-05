São João de Arcoverde: Confira os principais contatos úteis da cidade

NE10

Vista panorâmica de Arcoverde Foto: Cortesia/Prefeitura de Arcoverde

O São João de 2019 promete arrastar uma multidão para o município de Arcoverde, no Sertão. Para quem vai pular fogueira na cidade, é importante ter anotado os telefones úteis que podem ser necessários durante os dias de festa. A pedido do NE10, órgãos públicos de Arcoverde e de Pernambuco listaram os principais contatos do município.



Confira:



Telefones úteis:



Delegacia da Polícia Civil

Telefone: (87) 3821-8582



3º BPM - Batalhão Martim Soares Moreno

Telefones: (87) 3821-8227 / 3821-8230



Corpo de Bombeiros

Endereço: Av. Osvaldo Cruz, BR-232, km 238,

Telefones: (87) 3821-8240 - (87) 98877-0467



Polícia Rodoviária Federal

Telefone: 191 ou (81) 3201-0750



Saúde:



Hospital Regional Ruy de Barros Correia

Endereço: Av. Dr. Agamenon Magalhães, s/n – Centro

Telefone: (87) 3821-8300



Mobilidade:



Serviços de táxi da cidade

Telefones: (87) 3822-6794 / 3822-1626



Hotéis e Pousadas:



Pousada Verdes Arcos

Endereço: Av. Cel. Antônio Japiassú, 210 - Centro

Telefone: (87) 3822-4756



Pousada Riacho do Mel

Endereço: Avenida José Bonifácio, 1813 - São Cristóvão

Telefone: (87) 3821- 2178



Bandeirante Plaza Hotel

Endereço: Rua Alcides Cursino, n° 18 - 1° andar - Centro

Telefone: (87) 3821-1214



LW Hotel

Endereço: Av. Cel. Antônio Japiassú, 445 – Centro

Telefone: (87) 3822-2808



Hotel Cruzeiro

Endereço: Rodovia BR-232 – Km 259

Telefone: (87) 3822-3940



Hotel Cardeal Arcoverde

Endereço: Avenida Antônio Japiassú, Nº430 - 1º Andar - Centro

Telefone: (87) 3821-0003



Hotel Majestic

Endereço: Avenida Coronel Antônio Japiassu, 326 - São Miguel

Fone: (87) 3821-1175



Max Hotel

Endereço: Br 232 - Km 261 Nº 3531 (São Cristovão) - Arcoverde

Telefone: (87) 3822-1557 / 3822-1552



Hotel Arcoverde Palace

Endereço: Av. Osvaldo Cruz, 151

Telefone: (81) 3821 – 1583 / 3821-0704



Hotel Olho D’água dos Bredos

Rua Armando Siqueira Brito, 430 - São Miguel

Tel: (87) 3821-0798

Clique aqui para conhecer a programação completa do São João de Arcoverde e de outras cidades de Pernambuco.