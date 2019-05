São João de Caruaru terá atrações como Marília, Elba e Xand Avião

NE10

Marília, Xand Avião, Elba e Leo Santana são algumas das atrações do São João de Caruaru Foto: Arte/JC

É impossível pensar na festa de São João sem lembrar da grandiosidade do evento em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Situada a mais de 135 km do Recife, a cidade se torna o centro das atenções por arrastar multidões e colocar no palco atrações de peso. Neste ano, Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Elba Ramalho e Xand Avião são algumas das atrações confirmadas.

Para agradar todos os públicos, Caruaru faz uma festa bastante eclética. Além do forró e sertanejo, em 2019, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga (polo principal da cidade) receberá o axé de Bell Marques e de Léo Santana, além da música eletrônica do DJ Alok. O pátio fica localizado na Rua Agnelo Dias Vidal, no bairro de Nossa Senhora das Dores. O São João de Caruaru também conta com outros locais de festa, como o Polo Alto do Moura, erguido na Rua Mestre Vitalino, no Alto do Moura.

A prefeitura não quis informar qual a expectativa de público para a festa deste ano, mas enviou ao NE10 os números do ano passado. Em 2018, segundo a gestão municipal, mais de dois milhões de pessoas foram atraídas pelo evento. O levantamento aponta ainda que cerca de R$ 200 milhões foram movimentados na economia da cidade durante o período junino, com aproximadamente seis mil empregos gerados e 97% de ocupação na rede hoteleira.

Para o São João deste ano, a promessa é de uma grande estrutura para o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, que tem 44 mil metros quadrados. Segundo a prefeitura, serão 21 restaurantes dentro do polo, quatro grandes bares, 160 barracas de comida e sete quiosques. São os números de uma festa que luta pelo título de maior São João do Brasil.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Polo Principal - Pátio de Eventos Luiz Gonzaga



01/06, a partir das 20h



Orquestra de Pífanos & Maestro Mozart Vieira

Elba Ramalho

Mano Walter



Confira Mano Walter em “Não deixo não”:







02/06, a partir das 20h



Renilda Cardoso

Tayrone

Mastruz com Leite



Confira o clipe de “Tempero Brasileiro” de Renilda Cardoso:







07/06, a partir das 20h



Guilherme Topado

Cavaleiros do Forró



Confira Cavaleiros do Forró em “Amando por 2 e bebendo por 10”:





08/06, a partir das 20h



Batista Lima

Jonas Esticado

Fulô de Mandacaru



Confira Jonas Esticado no clipe de “Moça do Espelho”:





09/06, a partir das 20h



Lucas Costa

Dorgival Dantas

Alcymar Monteiro



Confira Dorgival Dantas em “Destá”:







12/06, a partir das 20h



Adriana Moral

Marília Mendonça

Petrúcio Amorim



Confira Marília Mendonça em “Bem pior que eu”:







14/06, a partir das 20h



Caru Forró

Bell Marques

Jorge de Altinho



Confira Bell Marques em “Diga que valeu”:







15/06, a partir das 20h



Vumbora

Saia Rodada

Luan Estilizado



Confira o clipe de “Filho do Mato” da banda Saia Rodada:







16/06, a partir das 20h



Totonho

Xand Avião

Waldonys



Confira Xand Avião em “Nota Dez”:







20/06, a partir das 20h



Danilo Pernambucano

Show Música do País de Caruaru

Brucelose



Confira Danilo Pernambucano e sua música “Eu sou pra casar”:







21/06, a partir das 20h



Didi Caruaru

Alok

Israel Novaes



Confira Israel Novaes em “Tá ruim mas ta bom”:







22/06, a partir das 20h



Gleydson e Henricky

Zé Neto e Cristiano

Geraldinho Lins



Confira Zé Neto e Cristiano em “Largado às traças”:







23/06, a partir das 20h



Ricardo França

Azulão

Matheus e Kauan

Novinho da Paraíba



Confira Matheus e Kauan em “Quarta cadeira”:







24/06, a partir das 20h



Irah Caldeira

Fagner

Gustavo Mioto



Confira Fagner em “Espumas ao vento”:







28/06, a partir das 20h



Gilvan Neves

Léo Santana

Maciel Melo



Confira Léo Santana em “Várias novinhas”:







29/06, a partir das 20h



Valdir Santos

Bruno e Marrone

Avine Vinny



Confira Avine Vinny em “Bomba relógio”:







Polo Alto do Moura



01/06, a partir das 12h



Trio Remelexo

Humberto Bonny

Larissa e Laura

Marcos Diskarado



02/06, a partir das 12h



Trio Chamego Bom

Jucélio Vilela

Santanna



08/06, a partir das 12h



Trio Pedrinho do Acordeon

Joquinha Gonzaga

Banda Pingo D’Água



09/06, a partir das 12h



Trio Caruara

Jonh Geração

Berinho



15/06, a partir das 12h



Trio Expressinho do Forró

Pecinho

Benil



16/06, a partir das 12h



Elida Mendonça

Fim de Feira

Trio Santa Rosa



22/06, a partir das 12h



Trio Forró D+

Genaro

Capim com Mel



23/06, a partir das 12h



Trio Fole de Ouro

Eufas Jr.

Assisão



24/06, a partir das 12h



Trio Vai Hoje

Domingos Acioly e André Julião

Helton Lima



29/06, a partir das 12h



Trio Café com Leite

Sebastian Silva

Eric Land



30/06, a partir das 12h



Trio Pereira do Acordeon

Cheiro de Sanfona

Geraldo Cardoso



Confira a programação completa de outras cidades do Estado de Pernambuco clicando aqui.