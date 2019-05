São João de Caruaru: Veja contatos úteis e pontos turísticos da cidade

NE10

Foto panorâmica da cidade de Caruaru Foto: Arquivo/JC

Tradicionalmente, o São João de Caruaru atrai multidões. Se você está se preparando para curtir os shows na “Capital do Agreste”, anote telefones úteis e endereços que podem ser necessários durante os dias de festa. Nesta página, o NE10 traz um levantamento de contatos, que foram listados por órgãos públicos de Caruaru e de Pernambuco.



Confira:



Site para turistas:



http://visitecaruaru.com.br/pt/



Telefone úteis:



Polícia Civil

Delegacia de Polícia da 88ª Circunscrição - Caruaru - 37199599 / 37257483.

Delegacia de Polícia da 89ª Circunscrição - Caruaru - 37199603 / 37199604.

Delegacia de Polícia da 90ª Circunscrição - Caruaru - 37199594 / 37199595.



Polícia Militar

Telefone: 190



Corpo de Bombeiros

Endereço: Rua Fernando Pontes Filho, nº 226, Agamenom Magalhães - Caruaru - PE

Telefone: 193 ou (81) 3719-9210



Polícia Rodoviária Federal

Telefone: 191 ou (81) 3201-0721



SAMU

Telefone: 192



Procon

Telefone: (81) 3727-0289



Destra (emergências)

Telefone: 118



Centro de Referência da Mulher Maria Bonita

Telefone: (81) 9 8384-4310



Secretaria de Políticas para Mulheres

Telefone: (81) 3724-8600



Camarote da Acessibilidade

Telefone: (81) 9 8384-5652 (Atendimento de segunda à sexta das 08h às 13h)



Denúncia sobre venda e consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes

Disque 100



Saúde:



Secretaria de Saúde

Telefone: (81) 3701-1400



Hospital Regional do Agreste Doutor Waldemiro Ferreira

Endereço: BR-232, KM130, S/N, Indianópolis – Caruaru/PE

Telefone: (81) 3719-9400



UPA Boa Vista

Endereço: Rua Paraense, s/n - Boa Vista

Telefone: (81) 3725-1807



UPA Rendeiras

Endereço: Rua Major João Coelho, s/n - Rendeiras

Telefone: 3701.1561



UPA Salgado

Endereço: Rua Rodopiano Florêncio, s/n - Salgado

Telefone: 3701.1422



UPA Vassoural

Endereço: Rua Luiz Gonzaga, s/n - Vassoural

Telefone: 3701.1504



Hotéis:



WA Hotel Caruaru

Telefone: (81) 3725-5232



Hotel Village Premium

Telefone: (81) 3722-5544



Grande Hotel Caruaru

Telefone: (81) 3721-5011



Citi Hotel Premium

Telefone: (81) 3046-5300



Hotel Maysa

Telefone: (81) 2103-1900



Pontos turísticos:



A Feira de Caruaru

Considerada pelo IPHAN - desde 2006 - Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, figura como uma das mais importantes feiras do Brasil. Cantada em verso e prosa, a Feira de Caruaru resguarda diversos aspectos de nossa cultura: arte, literatura, música, gastronomia e costumes. No entorno dos seus 250.000m², desenvolvem-se 22 feiras que atendem à população local e a cidades vizinhas, entre elas, encontramos a Feira de Raízes e Ervas Medicinais, de Flores e Plantas Ornamentais, de Bolos, Gomas e Doces, de Ferragens, de Artigos de Cama, Mesa e Banho e outras.



Museu do Forró Luiz Gonzaga e Museu Do Barro - Espaço Zé Cabloco

Esses dois museus estão localizados dentro do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga. O Museu do Forró está localizado no primeiro piso e abriga os espaços: “Sala do Centenário Luiz Gonzaga”, “Sala Luiz Gonzaga”, “Espaço Festejos Juninos” e “Sala Elba Ramalho”. Já no segundo piso do espaço encontra-se o Museu do Barro – Espaço Zé Caboclo. Este museu divide-se em sala “Mestre Vitalino e família”, sala “Ceramistas do Alto do Moura” e “Acervo Abelardo Rodrigues”. O complexo conta ainda com a Pinacoteca Luisa Maciel e com uma sala exposições temporárias, onde atualmente está a exposição fotográfica “Diego e Frida – Um Sorriso no Meio do Caminho” . O acervo é incrivelmente rico e bem conservado, oferecendo aos turistas uma das mais belas amostras da arte do grande Mestre Vitalino e da cultura da cidade, tanto em aspectos materiais quanto imateriais. Além disso, os museus contam com funcionários bilíngues, prontos para atender aos turistas estrangeiros.



Horário de visitação: terça a sábado, das 8h às 17h. Domingos, das 9h às 13h

Endereço: Espaço Cultural Tancredo Neves / Praça Coronel José de Vasconcelos, nº 100, Centro.



Alto do Moura

Localizado a 7 km do centro de Caruaru, o Alto do Moura figura como um dos espaços mais extraordinários no que se refere ao artesanato em barro. Nessa localidade encontram-se diversos ateliês, onde é possível ver artesãos modelando o barro e criando personagens e cenas do cotidiano nordestino. A notoriedade desse local tem como precursor o Mestre Vitalino, artesão que iniciou a arte figurativa ainda na infância, acompanhando sua mãe no fazer manual de cerâmicas utilitárias. O Alto do Moura tornou-se Patrimônio Cultural e Turístico de Pernambuco em 2009, pela Lei municipal nº 13.789. Em termos turísticos, o Alto do Moura está basicamente dividido em duas partes: a primeira consta de um centro gastronômico com bares e restaurantes populares onde o carro-chefe dos cardápios é o “Bode/Carneiro” e a segunda parte, com lojas e ateliês dos principais artesãos da cidade, muitos deles funcionando nas próprias residências dos ceramistas e artistas.



Horário de funcionamento dos ateliês: 8h às 17h



Monte Bom Jesus

Elevação geográfica a 88 metros acima do nível médio da cidade e com grande visibilidade de muitos pontos de Caruaru. Localiza‐se no centro da cidade e, para a população, é uma expressiva referência geográfica. Requalificado há um ano e pacificado desde 2012, o monte traz maior conforto e segurança aos moradores e aos que visitam o local, que é considerado pelos próprios moradores e visitantes um importante ponto turístico da Capital do Agreste, com uma das mais belas vistas da cidade.

Endereço: Monte Bom Jesus