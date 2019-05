São João do Recife: Confira contatos úteis da capital pernambucana

NE10

Vista aérea do Recife Antigo Foto: Arquivo/JC Imagem

Para quem escolher o Recife como destino para curtir o São João, é importante ter telefones úteis e endereços que podem ser necessários na cidade. Nesta seção, o NE10 listou o contato de delegacias e hospitais que ficam nos arredores dos principais polos de festa da capital pernambucana. O município também conta com serviço de aplicativos de táxi e carro particular. Os números a seguir foram levantados com órgãos públicos do Recife e de Pernambuco.



Confira:



Site da prefeitura com informações para os turistas:



https://visit.recife.br/



Telefones úteis:



Polícia Civil

Delegacia de Polícia da 1ª Circunscrição - Rio Branco - 3184-3452 / 3184-3882.

Delegacia de Polícia da 2ª Circunscrição - Boa Vista - 3184-3456 / 3184-3458.



Polícia Militar

Telefone: 190



SAMU

Telefone: 192



Corpo de Bombeiros

Telefone: 193



Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Telefone: 3201-0711



Saúde:



Policlínica Agamenon Magalhães

Endereço: Av. Sul, s/n – Afogados (próximo ao Metrô – estação Largo da Paz)



Policlínica Professor Barros Lima

Endereço: Av. Norte, 6465 – Casa Amarela



Maternidade Professor Bandeira Filho

Endereço: Rua Londrina, s/n – Afogados



Maternidade e Policlínica Prof. Barros Lima

Endereço: Av. Norte, 6465 – Casa Amarela



Hospital Pediátrico Helena Moura

Endereço: Rua Cônego Barata, s/n – Tamarineira



USF Upinha 24h Prof. Dr. Moacyr André Gomes (Morro da Conceição)

Endereço: Avenida Norte, 5400, Casa Amarela, Recife-PE (Em frente à Praça do Trabalho)



USF Upinha 24h Prof. Dr. Hélio Mendonça (Córrego do Jenipapo)

Endereço: Avenida da Recuperação, 6426, Córrego do Jenipapo



USF Upinha 24h Dra. Fernanda Wanderley (Linha do Tiro)

Endereço: Rua Uriel de Holanda, S/N, Linha do Tiro



USF Upinha 24h Governador Eduardo Campos (Bomba do Hemetério)

Endereço: Rua Itabira, s/n, Bomba do Hemetério



Mobilidade:

A cidade conta com o serviço de taxistas e de aplicativos de carro particular. A prefeitura informou que não será organizado esquema de expresso de ônibus em direção aos polos de festa.

