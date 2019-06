São João de Santa Cruz do Capibaribe reúne Wesley Safadão, Márcia Fellipe e Alok

NE10

O São João de Santa Cruz do Capibaribe, conhecido como o São João da Moda, contará com seis dias de festa. O evento traz como homenageados os sanfoneiros Zuza de Mandaçaia e José Glicério da Silva Filho, o popular Zé Novo (in memoriam).

A festividade mantém a tradição de trazer atrações do cenário nacional, além de contemplar os artistas locais e regionais. O evento este ano acontece novamente no espaço do Estádio Municipal Ary Barbosa de Lima, o Aryzão, no bairro Nova Santa Cruz.

O festejo junino deste ano terá dois polos de animação, a Arena da Moda e o Multicultural. O primeiro conta com atrações consagradas nacionalmente e artistas regionais, com estrutura para receber um público de aproximadamente 60 mil pessoas diariamente. O Multicultural, como o próprio nome diz, reunirá a diversidade regional com uma variedade de ritmos como forró pé-de-serra, forró estilizado, brega, violeiros, entre outros.

A estrutura do São João da Moda contar com vila cenográfica, camarotes família, camarote frontstage, camarote da acessibilidade, espaço para alimentação, piso easyfloor (o mesmo do ano passado) e parques de diversão.

Dentro das festividades, seguindo a tradição, haverá dois dias dedicados às comunidades religiosas da cidade, em 26 e 27 de junho.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Polo Arena da Moda - A partir das 21h30

21/06 (Sexta-feira)

Pife e Cordas



Forró dos Bossas



Renno



Leonardo

22/06 (Sábado)

Jordão Jó



Alysson Levado



Amigos Sertanejos



Wesley Safadão

23/06 (Domingo)

Decentes do Forró



Solteirões do Forró



Jorge de Altinho



Gusttavo Lima

24/06 (Segunda-feira)

Bedeu Quirino



Bidinga do Acordeon



Alok



Márcia Fellipe

28/06 (Sexta-feira)

Rubieno Catanha



Dida de Nan



Cavaleiros



Bell Marques

29/06 (Sábado)

Bruno Fagundes



Garota Dengosa



Gleydson e Henrick



Davi Firma



Luan Estilizado

Polo Multicultural - A partir das 15h

21/06 (Sexta-feira)

20h - Orquestra Sanfônica de 8 Baixos



21h - Os 3 Nortistas



23h - Zuza de Mandaçaia



00h - Forró Gostoso



01h - Genilza do Acordeon

22/06 (Sábado)

Tributo a Fogoió dos 8 Baixos

15h - Trio Capibaribe



16h - Zé Carlos



17h - Diniz de Impoeiras



18h - Paulo dos 8 Baixos

21h - Poliana Síria



22h - Diogo Ramos



23h10 - Bruno Santos



00h20 - Vitor França



01h30 - Fabiana Lira

23/06 (Domingo)

Tributo aos Seresteiros

15h - Carlos Piaba e convidados



16h - Galego Show



17h - Carlos Manoel



18h - Nildão e convidados

21h - Kelvis Nando e Cia do Amor



22h - Batista do Acordeon



23h10 - Dimetrose



00h20 - Inocentes do Forró



01h30 - Viciados do Forró

24/06 (Segunda-feira)

Cultura Alternativa

15h - DJ Wagner



16h - Alucinados



17h - Fábio Xavier e Pavio de Candeeiro



18h - Felipe Nunes

21h - Ivanildo do Forró



22h20 - Cleiton João



23h40 - Forrozão Zero Grau



00h20 - Jordão Jó



01h30 - Bindiguinha

28/06 (Sexta-feira)

21h - Jota do Acordeon



22h - Edinho Calixto



23h10 - Douglas Leon



00h20 - Nathan Vinicius



01h30 - Jerry Vaqueiro

29/06 (Sábado)

21h - Toinho Catanha



22h20 - Forró Amor Antigo



23h40 - Driko Correia



00h20 - Rony Alves



01h30 - Marivaldo Aboiador

